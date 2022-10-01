В Уфе прошел автопробег, организованный Федерацией профсоюзов Башкирии

Местом старта стал Дом профсоюзов. Участники украсили свои автомобили флагами общественных организаций. Кроме того, на несколько десятков машин были нанесены наклейки «За достойный труд!», «За победу!», «За Россию!», «За Конституцию!», «За мир без нацизма!». Автопробег в Уфе прошел накануне важных официальных мероприятий.

Вскоре пройдет ряд важных заседаний и встреча профсоюзного актива, где будет проходить обсуждение реализации программы «За достойный труд».

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Основная цель автопробега – показать консолидацию трудовых коллективов и общества. Благодаря этому санкции не обрушили экономику страны. Колонна автомобилей проехала по главным улицам башкирской столицы. Местом остановки стал парк Победы. Там участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Фото №1 - В Уфе прошел автопробег, организованный Федерацией профсоюзов Башкирии

Нас сегодня поддерживает не только трудящееся население, но и молодежь. Сейчас очень важно рассказывать молодым людям об истории, о патриотизме. Профсоюзы всегда славились своей солидарностью.

Илья Дмитриев, заместитель председателя республиканской организации Башкортостана Профсоюз работников здравоохранения России

В республике очень четко работает трехсторонняя комиссия как республиканская, так и в районах и городах.

Рашит Харрасов, председатель Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Республики Башкортостан
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