В Уфе прошел автопробег, организованный Федерацией профсоюзов Башкирии

Местом старта стал Дом профсоюзов. Участники украсили свои автомобили флагами общественных организаций. Кроме того, на несколько десятков машин были нанесены наклейки «За достойный труд!», «За победу!», «За Россию!», «За Конституцию!», «За мир без нацизма!». Автопробег в Уфе прошел накануне важных официальных мероприятий.
Основная цель автопробега – показать консолидацию трудовых коллективов и общества. Благодаря этому санкции не обрушили экономику страны. Колонна автомобилей проехала по главным улицам башкирской столицы. Местом остановки стал парк Победы. Там участники акции возложили цветы к Вечному огню.