В Уфе прошел автопробег, организованный Федерацией профсоюзов Башкирии

Нас сегодня поддерживает не только трудящееся население, но и молодежь. Сейчас очень важно рассказывать молодым людям об истории, о патриотизме. Профсоюзы всегда славились своей солидарностью.

Илья Дмитриев, заместитель председателя республиканской организации Башкортостана Профсоюз работников здравоохранения России