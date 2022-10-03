В Башкирии родителям, которые встали на путь исправления, вернули детей

В Кушнаренковском районе суд рассмотрел дело о возвращении родительских прав супругам. Ранее у них забрали четырёх детей.

Мужчина и женщина состоят в браке и имеют четырех детей. В 2018 году из-за систематического злоупотребления алкоголем супруги были ограничены в родительских правах – дети были переданы под опеку, а родители были обязаны выплачивать им алименты.

Супруги встали на путь исправления. Теперь они ведут добропорядочный образ жизни, нашли работу, положительно характеризуются соседями и коллегами. В квартире они сделали ремонт и обеспечили всех детей спальным местом, зоной отдыха и местом для выполнения уроков. Также супруги не состоят на учёте врачей психиатра и нарколога.