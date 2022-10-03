В планетарии Уфы состоится Всемирная неделя космоса

Уфимский планетарий также подготовил интересную программу к предстоящему мероприятию. В этом году темой Всемирной недели космоса стала «Космос и устойчивость». Так, речь пойдет о внимании к достижению устойчивости в космосе и о достижении устойчивости на Земле.