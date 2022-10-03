В планетарии Уфы состоится Всемирная неделя космоса

С 4 по 10 октября проводится Всемирная неделя космоса. Это крупное мероприятие, которое посвящено вопросам изучения космического пространства.

Фото №1 - В планетарии Уфы состоится Всемирная неделя космоса

Уфимский планетарий также подготовил интересную программу к предстоящему мероприятию. В этом году темой Всемирной недели космоса стала «Космос и устойчивость». Так, речь пойдет о внимании к достижению устойчивости в космосе и о достижении устойчивости на Земле.

Уфимский городской планетарий по традиции присоединится к Всемирной неделе космоса с 4 по 9 октября. Будут организованы просветительские мероприятия, которые помогут восполнить знания о космосе, окунуться в мир астрономических явлений и событий.

пресс-служба Уфимского планетария 

В течение недели посетители смогут познакомиться с познавательными полнокупольными программами, понаблюдать Луну в телескоп на площадке перед планетарием, узнать много интересного из лекций Филиппа Терехова, послушать космический концерт, поучиться новым навыкам на научном шоу в космическом стиле и принять участие в увлекательных интерактивах. 

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