В Нефтекамске волонтеры помогают семьям мобилизованных бойцов

Около полсотни волонтеров в Нефтекамске помогают семьям мобилизованных бойцов. Это активисты подросткового клуба «Октава» и депутатский корпус города.
Супруга одного из резервистов обратилась за помощью. Она одна осталась воспитывать двух малолетних дочерей, их отец сейчас находится на сборах в одной из воинских частей. Женщина обратилась в волонтерский штаб имени Шаймуратова.
Ежедневно в нескольких точках города идут сборы необходимой продукции и вещей для отправки мобилизованным. Кроме того, ведется активная работа с их семьями, которым сейчас также необходима поддержка. Семьи, нуждающиеся в помощи по дому, обеспечении лекарственными средствами или продуктовыми пакетами, могут обратиться в волонтёрский центр по телефону: 8-(800)-201-8903.