В Нефтекамске волонтеры помогают семьям мобилизованных бойцов

Около полсотни волонтеров в Нефтекамске помогают семьям мобилизованных бойцов. Это активисты подросткового клуба «Октава» и депутатский корпус города.

Супруга одного из резервистов обратилась за помощью. Она одна осталась воспитывать двух малолетних дочерей, их отец сейчас находится на сборах в одной из воинских частей. Женщина обратилась в волонтерский штаб имени Шаймуратова.

После заявки прописываются данные и какая помощь нужна. Юлия Фархетдинова, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» в г. Нефтекамске