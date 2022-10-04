Новый облик старой пристани. Стерлитамак получил 50 миллионов рублей за победу в федеральном конкурсе по благоустройству исторических поселений. Средства направили на капитальный ремонт набережной реки Ашкадар.
Место выбрано неслучайно – отсюда началось развитие города. В пешей доступности от набережной расположены 46 объектов культурного наследия, подчеркивающих ценность территории. Пространство возле реки популярно и в летнее, и в зимнее время.
После окончания работ там появятся видовая площадка, прогулочная зона и кафе, парковка, пляж, детские и спортивные площадки. Два уровня площадок у реки будут связаны безбарьерной средой.