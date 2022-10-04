В Башкирии запустят производство техники BELARUS

В Башкирии стартует производство техники «Беларус». С нового, 2023 года, «Минский тракторный завод» будет поставлять в республику комплектующие для сборки тракторов.

Через два года планируется увеличить количество комплектующих для сборки до 100. Об этом сообщается в правительстве Башкирии. Соглашение о поставках подписали вице-премьер Башкирии, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк.