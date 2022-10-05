В местах боевого слаживания будут организованы концерты в честь Дня Республики Башкортостан

Руководитель региона отметил, что необходимо создать комфортные условия для подготовки бойцов, обеспечить их всем необходимым. Главы городов и районов сообщили, что в формировании грузов для бойцов активную помощь оказывают бизнесмены и неравнодушные жители. Радий Хабиров заявил, что республика возьмёт на себя обеспечение мобилизованных жителей аптечками, спальными мешками и обмундированием. Глава Башкортостана также поручил Правительству региона организовать 11 октября в местах боевого слаживания торжественные мероприятия в честь Дня Республики с официальным поздравлением земляков и концертной программой для военнослужащих.