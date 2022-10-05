В Уфе осудят местную жительницу за ложное сообщение о готовящемся теракте

В Уфе предстанет перед судом местная жительница. Женщину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Как сообщает следствие, 42-летняя уфимка из хулиганских побуждений летом 2022 года позвонила в детский сад и сообщила о предстоящем взрыве. Сотрудники учреждения поверили этой информации и вызвали экстренные службы.