В Уфе наградили лучших сотрудников системы гражданской обороны

90 лет исполнилось гражданской обороне. В Уфе в честь круглой даты наградили сотрудников, внесших свой вклад в развитие деятельности. Сейчас это большая система мероприятий по защите населения во время военных действий и катастроф. В гражданскую оборону входят военнослужащие, спасатели, аварийные службы.

Огромные бетонные плиты сродни карточному домику. Одно неправильное движение может оборвать жизнь как пострадавшего, так и спасателей. А действовать приходится быстро. И настоящим чудом кажется, когда спасатели всё-таки добираются до выжившего.

К счастью, всё это лишь учения сотрудников УГЗ. Гражданская оборона – это система мероприятий во время военных конфликтов, а также при природных и техногенных катастрофах. Чтобы в случае реальной угрозы действовать слажено, спасатели регулярно проводят учения. Но гражданская оборона подразумевает работу множества служб. Она зародилась еще 90 лет назад, 4 октября 1932 года, когда была образована местная противовоздушная оборона. За почти век существования расширился и комплекс мероприятий по защите, и технические возможности.

Холл городского дворца культуры превратился в выставочный зал спасательного и защитного оборудования. На стенах ретроспектива трагических событий: Урман, ж/д катастрофа в Иглинском районе, землетрясение в Спитаке – везде была задействована гражданская оборона.

За эти годы службы гражданской обороны принимали участие в сотнях тысяч спасательных операций в Башкортостане, в России и в десятках стран мира. Они стали практически незаменимы в противодействии непредвиденным и кризисным ситуациям, во время спасательных работ, во время ликвидации последствий катастроф. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан