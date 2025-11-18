В Башкирии наградили лучших участковых

В Уфе наградили лучших участковых уполномоченных полиции. В честь профессионального праздника в МВД по Республике Башкортостан состоялось торжественное мероприятие. К слову, в этом году во всероссийском конкурсе «Народный участковый» майор полиции Айрат Ямалов из Нефтекамска занял призовое место.

Для Айрата Ямалова музыка – не столько дело жизни, сколько отдушина. А главный инструмент для него – не гитара, а знание закона и желание помогать людям. Работа майора полиции – это ежедневное общение с жителями, решение их проблем и профилактика преступлений. Стезя, которую он выбрал 9 лет назад по совету отца.

Именно за свою ответственность и преданность делу Айрат Ямалов был выдвинут на всероссийский конкурс «Народный участковый». О нём даже написал в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров, призывая поддержать своего земляка. И эта поддержка помогла: майор занял почётное третье место среди участников со всей страны как сотрудник с самым высоким индексом доверия граждан. В МВД России ему вручили ведомственную медаль «За доблесть в службе», почетную грамоту и ценный подарок.

Они всегда первыми приходят на помощь, решают на месте конфликты, защищают пожилых и детей. Сегодня участковых Башкортостана наградили сертификатами и ценными призами. Айрата Ямалова чествовали и на родине – ему вручили ключи от служебной машины, ценный подарок и сертификат на 100 тысяч рублей.