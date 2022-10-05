В Башкирии 25 семей переехали в новое жилье из аварийного

В Миякинском районе переселили жителей аварийного дома. Ключи получили 25 семей. Торжественное вручение приурочили ко Дню республики. Новое здание удалось построить благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Рядом с домом – необходимая инфраструктура. Парковка, детская площадка, асфальтированная дорога, в пешей доступности магазины и детсад.
Сами жильцы настолько привыкли к плохим условиям, и будто не верят, что может быть по-другому, лучше. Даже после того, как дом признали аварийным. В рамках нацпроекта построено новое многоквартирное здание. Ключи получили 25 семей.
Новый поворот в жизни с поворотом ключа от новой квартиры. Внутри уже поклеены обои, есть сантехника. Соседка уже строит планы. Азалия Давлетшина мечтает о собственном цветнике дома.
Рядом – магазины, детский сад. Ключи как долгожданный подарок вручили в преддверии Дня республики. Глава администрации предложил жителям весной выразить благодарность экологично: посадить деревья рядом с домом. Третий пункт про сына из народной мудрости остался на усмотрение самих миякинцев.