Жители Башкирии смогут заниматься в школьных спортзалах

Жители Башкирии смогут заниматься в школьных спортивных залах. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал соответствующий документ.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут заниматься в школьных спортзалах

Все желающие во внеурочное время смогут пользоваться спортивным инвентарём спортзалов. Образовательные учреждения могут предоставлять услугу на безвозмездной, льготной или платной основе.

В частности, нововведение коснется всех образовательных учреждений, находящихся в собственности республики и имеющих соответствующие объекты. Так, в перечень  вошли дворцы спорта, ледовые арены, спортцентры, ФОКи, бассейны, спортплощадки, спортивные и игровые залы, стадионы.

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