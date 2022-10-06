Жители Башкирии смогут заниматься в школьных спортзалах

В частности, нововведение коснется всех образовательных учреждений, находящихся в собственности республики и имеющих соответствующие объекты. Так, в перечень вошли дворцы спорта, ледовые арены, спортцентры, ФОКи, бассейны, спортплощадки, спортивные и игровые залы, стадионы.