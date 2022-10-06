В Башкирии выросли цены на картофель и морковь

Специалисты Башстата продолжают мониторинг цен на продукты в магазинах республики. Каждую неделю эксперты сообщают результаты мониторинга.
Так, значительнее всего подорожали картофель (5,1%), морковь (5%), полукопченая и варено-копченая колбаса (3,6%). В среднем килограмм картофеля можно приобрести за 26 рублей, морковь – за 27, а колбасу – за 482.
Рост цен за неделю продемонстрировали также (0,1-2,4%) сосиски, сардельки, вермишель, репчатый лук, сухие молочные смеси для детского питания, бананы, яйца, макароны, говядина, помидоры, соль, овощные и мясные консервы для детского питания, свинина, куры, шлифованный рис, баранина, печенье, пастеризованное молоко, мороженая рыба.
А вот стали дешевле гречневая крупа-ядрица (3,8%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (3%) и яблоки (3%).
В перечень ставших доступнее продуктов также вошли (0,04-2,7%) сметана, черный чай, сахар, мука, сливочное и растительное масло, свежие огурцы, шоколадные конфеты, капуста, маргарин, сыры, стерилизованное молоко, вареная колбаса, творог, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, пшено.