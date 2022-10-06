В Уфе памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову установили на постамент

В Уфе на Советской площади на постамент установили конный памятник Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Строительство началось в апреле текущего года, 9 мая в основание памятника была заложена гильза с памятных мест Башкортостана и с места гибели генерала вблизи деревни Штеровка Луганской Народной Республики.

Горсть земли с Донбасса привёз Глава Башкортостана Радий Хабиров. Как отметил руководитель региона, этот памятник – дань уважения не только генералу Шаймуратову и 112-й Башкавдивизии, но и всем погибшим в боях за нашу Родину.

Это один из самых больших постаментов в республике. Его высота составляет 15 метров. Высота самого всадника – 7 метров, а весит он 113 с половиной тонн. Всего же на ансамбль ушло 25 тонн бронзы. Торжественное открытие памятника запланировано на День Республики, 11 октября. Прямую трансляцию всей церемонии покажет телеканал БСТ.

Напомним, выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в формате открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков.