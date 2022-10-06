В Уфе памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову установили на постамент

В Уфе на Советской площади на постамент установили конный памятник Герою России, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Строительство началось в апреле текущего года, 9 мая в основание памятника была заложена гильза с памятных мест Башкортостана и с места гибели генерала вблизи деревни Штеровка Луганской Народной Республики.

Горсть земли с Донбасса привёз Глава Башкортостана Радий Хабиров. Как отметил руководитель региона, этот памятник – дань уважения не только генералу Шаймуратову и 112-й Башкавдивизии, но и всем погибшим в боях за нашу Родину.

Это один из самых больших постаментов в республике. Его высота составляет 15 метров. Высота самого всадника – 7 метров, а весит он 113 с половиной тонн. Всего же на ансамбль ушло 25 тонн бронзы. Торжественное открытие памятника запланировано на День Республики, 11 октября. Прямую трансляцию всей церемонии покажет телеканал БСТ. 

Фото №1 - В Уфе памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову установили на постамент

Напомним, выбор проекта памятника Минигали Шаймуратову проходил в формате открытого конкурса, победителем которого стал скульптор Салават Щербаков.

Тут всего очень много. И история Шаймуратова, его личного подвига, подвиг всей дивизии. Она у нас здесь отражена, дошла до Берлина. Показан боевой путь. Биография Шаймуратова отражена и в целом предков башкир, которые воевали с Наполеоном. Были постоянно подвиги, потому что это – народ-воин. 

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России
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