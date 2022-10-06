В Уфе прошел XVI семейный фестиваль

Бесплатно получить консультацию различных специалистов, приобрести товары ручной работы, принять участие в тематических лекциях – все это было возможно на одной площадке Конгресс-холла «Торатау». Фестиваль проходит в 16-й раз, за это время его участниками стали более 50 тысяч человек.

«Созвездие талантов» – конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но для творчества ОВЗ не преграда. Милана занимается музыкой не только для души. Бабушка девочки отмечает: пение благоприятно влияет на развитие ребенка с нарушением слуха. Милана пришла на конкурс с бабушкой и отцом. «Созвездие талантов» – лишь часть семейного фестиваля.

Бесплатная консультация психологов и медиков, отдельная детская игровая зона, мастер-классы и территория красоты. Татьяна Овсянникова – руководитель проекта «Парикмахер добра», человек, который со своей командой бесплатно стрижет тех, кто оказался в тяжелом материальном положении. Фестиваль – еще одна возможность для благого дела.

Каждому хочется выглядеть красиво. Мы дарим красоту и доброту всем желающим, преображаем людей. Татьяна Овсянникова, руководитель проекта «Парикмахер добра»

Семейный фестиваль проходит уже в 16-й раз, набирая все больше участников. На одной площадке мамы, папы и дети могут принять участие в разноформатных мероприятиях.

Это место, где могут помочь семьям с детьми. Здесь родители вместе с детьми получают много полезного и встречаются друг с другом. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан