Как программа догазификации меняет жизнь сельчан в Башкирии

Газ бесплатно. Единый оператор доводит его до населенного пункта за счет своих средств. А уже до домовладений необходимо заплатить жильцам. Если будущий пользователь относится к льготной категории граждан, то предусмотрена компенсация. Поддержку можно получить, собрав необходимый пакет документов, а подать заявку можно лично в офисах или онлайн.

Зажигает плиту начинающая повар только под маминым контролем. Семилетняя Амина Гильмутдинова – самая старшая помощница мамы. У первоклассницы уже есть фирменное блюдо.

Я уже умею готовить овсяную кашу, гречку, кекс и яичницу. Амина Гильмутдинова

Готовили на газу и раньше, только прежде использовали баллоны. По словам Гильмутдиновых, это было не только более затратно, но и доставляло проблемы при эксплуатации.

Раньше у нас стоял газовый баллон, из-за него посуда становилась черная. Тагир Гильмутдинов

Стало лучше, практичнее. Не думала, что будет такая разница. Гульсара Гильмутдинова

Как многодетная семья Гильмутдиновы получили финансовую поддержку. Четыре месяца назад отправили заявку на получение сертификата. В населённом пункте уже был проведён газ и специалисты довели его до участка.

До границ населенного пункта потребителям заводят бесплатно. По территории земельного участка – платно. Есть сертификаты, которые помогают населению. Вилдан Ситдиков, глава администрации Нуримановского района

Если в населённом пункте газ есть, его нужно только довести до дома. Есть несколько вариантов решения вопроса: подать заявку можно через Личный кабинет на сайте «Газпрома»; через «Госуслуги»; письмом на почту или же лично в единых клиентских центрах и в офисах МФЦ. Для этого нужно собрать необходимый пакет документов.

К заявлению прилагается документ, подтверждающий право собственности. Поэтому необходимо в максимально короткие сроки провести регистрацию и подать заявления. Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан