Как программа догазификации меняет жизнь сельчан в Башкирии

Газ бесплатно. Единый оператор доводит его до населенного пункта за счет своих средств. А уже до домовладений необходимо заплатить жильцам. Если будущий пользователь относится к льготной категории граждан, то предусмотрена компенсация. Поддержку можно получить, собрав необходимый пакет документов, а подать заявку можно лично в офисах или онлайн.
Зажигает плиту начинающая повар только под маминым контролем. Семилетняя Амина Гильмутдинова – самая старшая помощница мамы. У первоклассницы уже есть фирменное блюдо.
Готовили на газу и раньше, только прежде использовали баллоны. По словам Гильмутдиновых, это было не только более затратно, но и доставляло проблемы при эксплуатации.
Как многодетная семья Гильмутдиновы получили финансовую поддержку. Четыре месяца назад отправили заявку на получение сертификата. В населённом пункте уже был проведён газ и специалисты довели его до участка.
Если в населённом пункте газ есть, его нужно только довести до дома. Есть несколько вариантов решения вопроса: подать заявку можно через Личный кабинет на сайте «Газпрома»; через «Госуслуги»; письмом на почту или же лично в единых клиентских центрах и в офисах МФЦ. Для этого нужно собрать необходимый пакет документов.
Программы по доведению голубого топлива до пользователей в Башкортостане действует до 2025 года. Есть время, чтобы получить субсидии и льготы. Мечты осуществляют по всей республике. Входит ли населённый пункт в программу догазификации, можно проверить на интерактивной карте официального портала единого оператора газификации в России.