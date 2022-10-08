В Башкирии за сутки выявили несколько сотен новых фактов заражения коронавирусом

В Башкирии в течение уже нескольких суток наблюдается снижение суточного прироста числа заболевших коронавирусом. Озвучена статистика на 8 октября 2022 года.

По данным Министерства здравоохранения Башкирии, в республике за сутки выявили 439 случаев коронавируса, за весь период пандемии – 323 394. Выписано по выздоровлению на текущую дату в общей сложности 313 130 пациентов, в том числе за сутки – 503.