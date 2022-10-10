В Зианчуринском районе Башкирии в преддверии Дня Республики вручили награды

В Зианчуринском районе в преддверии Дня Республики и Дня работника сельского хозяйства наградили передовиков производства, работников культуры, образования, здравоохранения.
Лучшим вручили ценные подарки, денежные премии, благодарственные письма и грамоты. Кроме того, подвели итоги конкурса, посвященного башкирской культуры и духовного наследия среди сельских поселений. Конечно же, главными героями на сцене стали аграрии. Этот год был для них урожайным, работы было много. Отдельно отметили, что в одной из школ района появился аграрный класс, где со школьной скамью начинается подготовка кадров.
Также в этот день в парке отдыха «Дружба» села Исянгулово открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Она появилась в новом микрорайоне райцентра, где живет много молодых семей с детьми.