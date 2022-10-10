В Уфе для студентов колледжа провели экоурок

Активисты движения «Молодежка ОНФ» провели для студентов Уфимского топливно-энергетического колледжа экоурок. На встрече они рассказали о своей деятельности и о тонкостях раздельного сбора отходов.
В частности, затронули тему экоинспекторов, которые принимают обращения от граждан, связанные с мусором и рекультивацией несанкционированных свалок.
К слову колледж, уже давно активно участвует в экоакциях, повышая ответственное отношение к природе студентов и преподавателей.
На третьем этаже учебного заведения установлены два бокса для сбора макулатуры. УТЭК стал первым колледжем в республике, который присоединился к данной акции. В этот раз студенты собрали более 100 кг бумажных отходов. Основные участники акции школы Уфы и Иглинского района. Форматы сбора разные.