В Башкирии прошел обучающий семинар для архитекторов

Цифровизация земли. Границы участков должны обозначить онлайн. Об этом говорили на семинаре в Нуримановском районе. В Павловском парке собрались главные архитекторы республики.

Вместе с экспертами обучение и мозговой штурм по решению проблем. Так, например, не во всех муниципалитетах могут самостоятельно провести цифровизацию градостроения. Мера необходима, в частности, для прозрачности процесса предоставления участков.