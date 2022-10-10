В Башкирии прошел обучающий семинар для архитекторов

Цифровизация земли. Границы участков должны обозначить онлайн. Об этом говорили на семинаре в Нуримановском районе. В Павловском парке собрались главные архитекторы республики.
Вместе с экспертами обучение и мозговой штурм по решению проблем. Так, например, не во всех муниципалитетах могут самостоятельно провести цифровизацию градостроения. Мера необходима, в частности, для прозрачности процесса предоставления участков.
Также на встрече обсудили вопросы изменения статуса земли. Актуальный вопрос для Нуримановского района, где значительную часть территории занимают базы отдыха. При этом участки часто относятся к землям лесного фонда и налоги из республики уходят в федеральный бюджет.