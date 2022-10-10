В Уфе «Молодежка ОНФ» запустила мобильные пункты приема макулатуры

«Молодежка ОНФ» в рамках проекта «БумБатл» запустила в Уфе уникальные для акции мобильные пункты приема макулатуры. В первые два дня работы точек приема активисты собрали у жителей Уфы 25 кг бумажного вторсырья.
Мобильные пункты приема будут работать каждую субботу и воскресенье до 13 ноября, включительно. Также активисты проводят для школьников и студентов экоуроки и эколекции, а младшие школьники участвуют в познавательных играх по раздельному сбору мусора.
Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта бумбатл.рф. В финале акции будут определены топ-3 самых результативных участников среди взрослых и детей.