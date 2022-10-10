В Башкирии завершился этап частичной мобилизации

В Башкирии завершился этап частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Кировского и Ленинского района башкирской столицы.

По информации военного комиссара, большинство военных частей уже укомплектованы. В дальнейшем, когда сформированные части из мест постоянной дислокации будут выдвигаться на полигоны, их место займут другие призванные и направленные на комплектование следующих частей.