В Башкирии завершился этап частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Кировского и Ленинского района башкирской столицы.
По информации военного комиссара, большинство военных частей уже укомплектованы. В дальнейшем, когда сформированные части из мест постоянной дислокации будут выдвигаться на полигоны, их место займут другие призванные и направленные на комплектование следующих частей.
В настоящее время неизвестно, о каком этапе говорит военный комиссар. Ранее в социальных сетях появилась информация о второй волне частичной мобилизации, которую власти уже опровергли.