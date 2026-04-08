В Башкирии завершился первый сезон первенства по хоккею с шайбой

В Башкортостане завершился первый сезон возобновлённого первенства по хоккею с шайбой. В каждом из трёх дивизионов выявили лучшие команды, которые сыграли в финальной стадии. Как завершился турнир для средней возрастной группы?

Этим юным хоккеистам не больше 13 лет, но за их плечами уже большой путь. В первенстве республики подошёл к концу насыщенный сезон. По его итогам в финал вышли четыре сильнейшие команды.

В таком формате турнир какое-то время не проводился, а теперь был возобновлён на 16 ледовых дворцах республики. Первенство проходит в трёх возрастных категориях: до 10, 13 и 15 лет.

Страсти кипели, как во взрослом хоккее, ведь всего за один день решалось, кто завоюет чемпионство, а кто останется без медалей. В финальной стадии каждая команда сыграла по два матча.