В Башкирии выросло число фейковых аккаунтов чиновников

В Башкирии в социальных сетях выросло число фейковых аккаунтов. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Отмечено, что официальные страницы крупных чиновников, включая премьер-министра и главы Башкирии, верифицированы (в аккаунте есть специальная галочка). Также Прочаковская рассказала, что фейковые страницы не являются площадками, которым можно верить.