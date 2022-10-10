В Башкирии выросло число фейковых аккаунтов чиновников

В Башкирии в социальных сетях выросло число фейковых аккаунтов. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Отмечено, что официальные страницы крупных чиновников, включая премьер-министра и главы Башкирии, верифицированы (в аккаунте есть специальная галочка). Также Прочаковская рассказала, что фейковые страницы не являются площадками, которым можно верить.
Рекомендуется не размещать обращения на подобных фейковых страницах без галочки. Жалобы пользователей в таких аккаунтах просто останутся незамеченными.