В Уфе планируют сделать мосты разноцветными

В башкирской столице планируют сделать разноцветными мосты над проспектом Салавата Юлаева. Об этом сообщает глава Уфы Ратмир Мавлиев.

Путепроводы над проспектом Салавата Юлаева планируется раскрасить в синий, зеленый, розовый и желтый цвета. При этом, каждый мост будет отличаться особенностью, связанной со столицей и республикой. Первым мостом, который таким образом модернизируют внешне, станет мост на Заки Валиди.