В Уфе планируют сделать мосты разноцветными

В башкирской столице планируют сделать разноцветными мосты над проспектом Салавата Юлаева. Об этом сообщает глава Уфы Ратмир Мавлиев.
Путепроводы над проспектом Салавата Юлаева планируется раскрасить в синий, зеленый, розовый и желтый цвета. При этом, каждый мост будет отличаться особенностью, связанной со столицей и республикой. Первым мостом, который таким образом модернизируют внешне, станет мост на Заки Валиди.
Сооружение планируется отметить синим цветом. Мост украсят орнаментом в форме волны и сделают архитектурную подсветку. Мавлиев отметил, что решение принято на основе советов с дизайнерами и убранистами и поддержано главой региона Радием Хабировым.