День Республики Башкортостан отметили в местах боевого слаживания по всей стране

Праздник добрался и до мест боевого слаживания. День Республики Башкортостан отметили мобилизованные по всей стране. Организовать концерты для военнослужащих поручил руководитель региона Радий Хабиров. В честь праздника на закрытую площадку допустили не только артистов, но и журналистов телеканала БСТ.

Пока недавно мобилизованные военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в полях, дневальные хлопочут в лагере. Топят буржуйку в палатке, готовят обед.

Кто-то на тактической подготовке, мы как взвод обеспечения готовим тёплый обед. – А что входит в обед? Чем питаются наши солдаты? – Меню пока на сегодня не знаю. Но кормят хорошо: первое, второе, салаты, чай, хлеб, компот. Всё есть, жалоб нет. Галим Гатиатуллин, мобилизованный /Абзелиловский район/

Всего в военной части Свердловской области служат мобилизованные пяти районов Башкортостана. Каждый день у солдат расписан по минутам.

Утром подъём, потом завтрак. Кормят отлично. После построения ездим на учебные тренировки. Водители отдельно, танкисты отдельно. Всех разделили. – А вот салаватцы вместе держатся? – Да, стараемся быть вместе. Артур Аскаров, мобилизованный /с. Малояз Салаватский район/

Сколько всего человек на полигоне и как долго продлится боевое слаживание – информация закрытая. Поэтому и экскурсия для журналистов тоже получилось сжатой. Но самые важные для солдат места всё же проверили.

Палатка с обогревом, кушетка, связь с дежурным и все необходимые лекарства. Для оказания первой помощи здесь есть всё и даже больше. В соседней машине организовали перевязочную.

Для поднятия боевого духа перед мобилизованными выступили артисты из Башкортостана. Но больше жители республики стараются поддерживать военных не словом, а делом.

Сегодня мы приехали в Свердловскую область, чтобы увидеть вторую группу наших земляков, которые будут мобилизованы. Привезли вещи, которые они просили. Ну и, конечно же, передали приветы от земляков, от родственников. Как положено, упаковали и довезли. Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан

Сегодня мы, Кигинский район и Абзелиловский район, приехали, чтобы навестить наших ребят. Я здесь уже второй раз, и сегодня мы приехали с концертом, чтобы поздравить наших ребят из Башкирии и ребят, которые здесь служат из других областей, с Днём Республики Башкортостан. Привезли небольшие подарки. Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района Республики Башкортостан

Кущтанащ для военных привезли и наши коллеги.

Мы знаем, что в любых сказках, легендах и преданиях, чтобы придать батыру силу, нужно вкусить башкирский мёд. И мы привезли вам подарки. Настоящий башкирский мёд. Угощайтесь, пейте чай и не теряйте бодрость духа.