День Республики Башкортостан отметили в местах боевого слаживания по всей стране

Праздник добрался и до
мест боевого слаживания. День Республики Башкортостан отметили мобилизованные
по всей стране. Организовать концерты для военнослужащих поручил руководитель
региона Радий Хабиров. В честь праздника на закрытую площадку допустили не
только артистов, но и журналистов телеканала БСТ.
Пока недавно
мобилизованные военнослужащие овладевают навыками ведения боевых действий в
полях, дневальные хлопочут в лагере. Топят буржуйку в палатке, готовят обед.
Кто-то
на тактической подготовке, мы как взвод обеспечения готовим тёплый обед. – А
что входит в обед? Чем питаются наши солдаты? – Меню пока на сегодня не знаю.
Но кормят хорошо: первое, второе, салаты, чай, хлеб, компот. Всё есть, жалоб
нет.Галим Гатиатуллин, мобилизованный /Абзелиловский район/
Всего в военной части
Свердловской области служат мобилизованные пяти районов Башкортостана. Каждый
день у солдат расписан по минутам.
Утром
подъём, потом завтрак. Кормят отлично. После построения ездим на учебные
тренировки. Водители отдельно, танкисты отдельно. Всех разделили. – А вот
салаватцы вместе держатся? – Да, стараемся быть вместе.Артур Аскаров, мобилизованный /с. Малояз Салаватский район/
Сколько всего человек
на полигоне и как долго продлится боевое слаживание – информация закрытая.
Поэтому и экскурсия для журналистов тоже получилось сжатой. Но самые важные для
солдат места всё же проверили.
Палатка с обогревом,
кушетка, связь с дежурным и все необходимые лекарства. Для оказания первой
помощи здесь есть всё и даже больше. В соседней машине организовали
перевязочную.
Для поднятия боевого
духа перед мобилизованными выступили артисты из Башкортостана. Но больше жители
республики стараются поддерживать военных не словом, а делом.
Сегодня
мы приехали в Свердловскую область, чтобы увидеть вторую группу наших земляков,
которые будут мобилизованы. Привезли вещи, которые они просили. Ну и, конечно
же, передали приветы от земляков, от родственников. Как положено, упаковали и
довезли.Ильдар Нафиков, глава администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан
Сегодня
мы, Кигинский район и Абзелиловский район, приехали, чтобы навестить наших
ребят. Я здесь уже второй раз, и сегодня мы приехали с концертом, чтобы
поздравить наших ребят из Башкирии и ребят, которые здесь служат из других
областей, с Днём Республики Башкортостан. Привезли небольшие подарки.Зухра Гордиенко, глава администрации Кигинского района Республики Башкортостан
Кущтанащ для военных
привезли и наши коллеги.
Мы
знаем, что в любых сказках, легендах и преданиях, чтобы придать батыру силу,
нужно вкусить башкирский мёд. И мы привезли вам подарки. Настоящий башкирский
мёд. Угощайтесь, пейте чай и не теряйте бодрость духа.
Все эти бойцы сменили
любимую работу и родной дом на палатку в поле не просто так. Учителя,
автомеханики, работники культуры и муниципальных организаций взяли в руки
оружие с одной целью. У всех у них теперь общая профессия – Родину защищать.