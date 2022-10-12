В районы Башкирии отправили 20 новых школьных автобусов

Школы Башкирии получили новый транспорт. 20 новых специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Транспорт разгрузит действующие маршруты, а некоторые машины будут направлены на открытие новых.
Каждый автобус рассчитан на 18 посадочных мест. Они соответствуют современным требованиям безопасности и оснащены всех необходимым для перевозки детей. В них есть проблесковые маячки, тахографы и система ГЛОНАСС.
Сегодня в Башкортостане насчитывается почти 1,5 тысячи школьных автомобилей, которые обеспечивают подвоз 50 тысяч детей в образовательные учреждения. Необходимость новых автобусов обусловлена не только отсутствием транспорта, но и изношенностью автопарка. По закону больше десяти лет использоваться школьный автомобиль не может.