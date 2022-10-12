В районы Башкирии отправили 20 новых школьных автобусов

Школы Башкирии получили новый транспорт. 20 новых специализированных автобусов отправятся в 15 районов республики. Транспорт разгрузит действующие маршруты, а некоторые машины будут направлены на открытие новых.

 Каждый автобус рассчитан на 18 посадочных мест. Они соответствуют современным требованиям безопасности и оснащены всех необходимым для перевозки детей. В них есть проблесковые маячки, тахографы и система ГЛОНАСС.

Три автобуса заберем и поедем детей катать. Уже говорил им: «Подождите, скоро будет новый автобус». Ждут.

Айрат Гайфуллин, водитель автобуса /Аскинский район/

Каждый день мы подвозим 12 детей. Все они молодцы, выходят и ждут без опозданий.

Юнир Юсупов, директор школы с. Абзаново Архангельского района

Сегодня в Башкортостане насчитывается почти 1,5 тысячи школьных автомобилей, которые обеспечивают подвоз 50 тысяч детей в образовательные учреждения. Необходимость новых автобусов обусловлена не только отсутствием транспорта, но и изношенностью автопарка. По закону больше десяти лет использоваться школьный автомобиль не может.

Большое пространство, удобно, есть дополнительная система отопления. Для маленьких есть дополнительные ступеньки посадки и высадки. Думаю, это не последние наши подарки ко Дню Республики.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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