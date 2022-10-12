В Башкирии построят новую электроподстанцию на 500 киловольт. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
В настоящее время утверждена стратегия социально-экономического развития, а также рассматривается проект строительства. Об этом рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В перспективе также строительство железнодорожной линии «Сибай - Подольск - Новорудная».
«Ключевым фактором, сдерживающим инвестиционное развитие, является растущая нехватка энергоресурсов. Мощностей Магнитогорского энергоузла уже недостаточно, поэтому предусмотрено строительство новой подстанции на 500 киловольт. Это позволит преодолеть потенциальный энергодефицит и создать «задел» на будущее», - отметил Андрей Назаров.