В Башкирии построят новую электроподстанцию на 500 киловольт. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В настоящее время утверждена стратегия социально-экономического развития, а также рассматривается проект строительства. Об этом рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. В перспективе также строительство железнодорожной линии «Сибай - Подольск - Новорудная».