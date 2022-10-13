В Башкирии продолжают работать волонтерские штабы имени Шаймуратова

Поступающие в штаб заявки семей распределяют между волонтерами и в режиме реального времени следят за их исполнением. В рядах "шаймуратовцев" побывала и председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина. Депутат Госсобрания республики вместе с волонтерами принимала заявки на оказание помощи.

Наша основная задача – социально-психологическая помощь семьям мобилизованных ребят. Основная задача – работать на победу. Ребята выполняют важную миссию – защищают Отечество. И здесь мы не должны оставаться в стороне, в единстве наша сила.

Волонтерские штабы имени Шаймуратова приняли почти две тысячи звонков. Люди проявляют инициативу по оказанию гуманитарной помощи, задают вопросы о частичной мобилизации, оставляют заявки на оказание продуктовой помощи, а также интересуются вступлением в ряды волонтеров. Также в штабах принимают посылки для мобилизованных и участников спецоперации. Уже завтра, 14 октября, первая партия посылок будет централизовано отправлена на места боевого слаживания и в воинские части, где служат жители республики.