В Башкирии продолжают работать волонтерские штабы имени Шаймуратова

В Башкирии продолжают работать волонтерские штабы имени Шаймуратова, которые помогают семьям мобилизованных. Им оказывают бытовую, юридическую, психологическую поддержку в формате одного окна.

Поступающие в штаб заявки семей распределяют между волонтерами и в режиме реального времени следят за их исполнением. В рядах "шаймуратовцев" побывала и председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина. Депутат Госсобрания республики вместе с волонтерами принимала заявки на оказание помощи.

Наша основная задача – социально-психологическая помощь семьям мобилизованных ребят. Основная задача – работать на победу. Ребята выполняют важную миссию – защищают Отечество. И здесь мы не должны оставаться в стороне, в единстве наша сила.

Гульнур Кульсарина, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, председатель общества Башкирских женщин

Волонтерские штабы имени Шаймуратова приняли почти две тысячи звонков. Люди проявляют инициативу по оказанию гуманитарной помощи, задают вопросы о частичной мобилизации, оставляют заявки на оказание продуктовой помощи, а также интересуются вступлением в ряды волонтеров. Также в штабах принимают посылки для мобилизованных и участников спецоперации. Уже завтра, 14 октября, первая партия посылок будет централизовано отправлена на места боевого слаживания и в воинские части, где служат жители республики.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии