В Уфе проходят профилактические рейды по предупреждению пожаров

В осенний период обычно происходит рост возгораний, чаще всего в частном секторе. Сотрудники противопожарной службы совместно с Центром общественной безопасности, ресурсным центром «Семья» проводят профилактические беседы, раздают памятки и пожарные извещатели гражданам из групп риска.

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, а также неправильная эксплуатация электрооборудования и печей. С начала года в республике в пожарах погибло 162 человека, еще 214 получили травмы.