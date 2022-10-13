В уфимский парк Аксакова прилетел дикий лебедь

В парк Аксакова прилетел гость. На водоёме появился новый лебедь. Пернатую пару, для которой это постоянное место жительства, уже успели отправить на зимовку в вольер. Так что встретили нового постояльца только утки, которые тоже не являются собственностью парка и прилетают на озеро на время.
Прогулки в парке для двухлетней Алевтины – познание мира. Мама Юлия сама гуляла здесь с детства и впервые увидела, как на озере появились лебеди. В этот раз – очередное знакомство с новым постояльцем водоёма.
Лебедь прилетел сам. Тех, что живут здесь постоянно, уже забрали на зимовку в вольер. Температура воды для них неподходящая. Незваного гостя с озера выгонять, конечно, не стали. Наоборот, на берегу оставили корм.
По словам специалистов, в сад Аксакова прилетел молодой лебедь-шипун. Эксперты предполагают, что улетит птица самостоятельно, но для этого не нужно мешать и приручать. Лучшим решением будет просто полюбоваться на прилетевшего гостя. Тем более что он вряд ли ещё вернётся. Если же всё-таки покидать водоём пернатый не захочет, его придётся забирать на зимовку.