В уфимский парк Аксакова прилетел дикий лебедь

В парк Аксакова прилетел гость. На водоёме появился новый лебедь. Пернатую пару, для которой это постоянное место жительства, уже успели отправить на зимовку в вольер. Так что встретили нового постояльца только утки, которые тоже не являются собственностью парка и прилетают на озеро на время.

Прогулки в парке для двухлетней Алевтины – познание мира. Мама Юлия сама гуляла здесь с детства и впервые увидела, как на озере появились лебеди. В этот раз – очередное знакомство с новым постояльцем водоёма.

Лебедь прилетел сам. Тех, что живут здесь постоянно, уже забрали на зимовку в вольер. Температура воды для них неподходящая. Незваного гостя с озера выгонять, конечно, не стали. Наоборот, на берегу оставили корм.