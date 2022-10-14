В Башкирии появилась новая детская площадка

В Башкортостане появилась одна большая детская площадка. Она расположилась в Нефтекамске. Объект реализовали в рамках программы «Башкирские дворики».

Площадка объединила восемь дворов в микрорайоне №5. Проектная стоимость составила 64 миллиона рублей.

На торжественном открытии прошел концерт, для детей провели эстафету и активные игры, а так же аквагримм. Новое пространство понравилось не только юным жителям, больше всего довольны родители.

Комплекс получился просторным и разнообразным. Здесь могут играть маленькие дети и постарше. Территории находится вдали от проезжей части.