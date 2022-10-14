В Уфе новым членам региональной Общественной наблюдательной комиссии вручили мандаты

В Уфе состоялось вручение мандатов членам Общественной наблюдательной комиссии республики. Это шестой созыв, который на протяжении трёх лет будет контролировать обеспечение прав людей, находящихся в местах принудительного содержания.

Общественники также содействуют решению их проблем и вопросов, помогают установить контакт с необходимыми специалистами и общественниками. В новый состав ОНК вошли 18 человек: это предприниматели, юристы, врачи, руководители волонтёрских организаций, религиозные деятели. Перед вступлением в комиссию они прошли проверку. Члены ОНК имеют право беспрепятственно посещать места заключения, отделы полиции, психиатрические больницы, спецшколы, чтобы общаться с находящимися там людьми.

Проблемы у граждан, находящихся в местах лишения свободы, абсолютно те же самые. Их интересуют и социальные вопросы, и пенсионные вопросы. Даже у ветеранов боевых действий, которые отбывают наказание, есть вопросы по военным билетам, выплатам.

Олег Галин, председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской организации «Совет ОНК»

Общественная наблюдательная комиссия – серьезный инструмент в сфере гражданского контроля. Я рад, что у нас очень плодотворное сотрудничество с Общественной наблюдательной комиссией. Я уверен, что только вместе мы сможем обеспечить диалог власти и общества.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан
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