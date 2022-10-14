В Уфе новым членам региональной Общественной наблюдательной комиссии вручили мандаты

В Уфе состоялось вручение мандатов членам Общественной наблюдательной комиссии республики. Это шестой созыв, который на протяжении трёх лет будет контролировать обеспечение прав людей, находящихся в местах принудительного содержания.

Общественники также содействуют решению их проблем и вопросов, помогают установить контакт с необходимыми специалистами и общественниками. В новый состав ОНК вошли 18 человек: это предприниматели, юристы, врачи, руководители волонтёрских организаций, религиозные деятели. Перед вступлением в комиссию они прошли проверку. Члены ОНК имеют право беспрепятственно посещать места заключения, отделы полиции, психиатрические больницы, спецшколы, чтобы общаться с находящимися там людьми.