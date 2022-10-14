В Уфе пенсионер играет на баяне, чтобы помочь сиротам

Пенсионер из Уфы играет ради сирот. Юрий Иванович известен не только в республике. Музыкант-самоучка играет на улице в Черниковке, чтобы на собранные деньги помочь детским домам. Пожилой мужчина устраивает концерты детям, оставшимся без родителей, и радует их подарками уже не первый год.

В машину к сыну он сам едва ли поместился, несмотря на свои небольшие габариты. Салон автомобиля забит подарками. Самое дорогое сердцу – баян – несёт самостоятельно. Дядь Юру, или Юрия Ивановича, воспитанникам представлять не нужно. Уже не первый год он радует детей. Особая для него гордость – книжечка с послужным списком.

Ни один его визит не проходит без концерта. Он и певец, и аккомпаниатор, и танцор. Вот только последнее амплуа теперь дается не так легко. Всё-таки 72 года. Но несмотря на возраст, пенсионер с упоением погружается в любимое дело.

Юрий Иванович известен многим. В родной Черниковке, наверное, и вовсе не найдется человека, кто не знает его в лицо. Едва заслышав баян, уфимцы уже понимают: дядь Юра вышел на работу. И неважно, льёт дождь или столбик термометра опустился ниже нуля – он и в мороз согревает песней. И как настоящий артист имеет в запасе несколько образов.

Все собранные деньги Юрий Иванович тратит на подарки детям. Что-то выберет сам, что-то приобретёт по просьбе детских домов. Он не понаслышке знает, каково это – расти без родителей. Мама от него отказалась еще при рождении. В детском доме воспитатель и научил смышленого паренька игре на баяне.

У меня было прозвище Птенчик, я был самым маленьким. У нас через дорогу была воинская часть, солдаты часто приходили, и вот один спрашивает, смогу ли я до ста сосчитать. А я уже в первом классе учился, сосчитал ему до ста. Он подарил мне большую коробку цветных карандашей. И это осталось у меня в памяти. Юрий Иванов