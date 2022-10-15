В Уфе планируют провести реконструкцию ТСК «Гагаринский»

В Уфе на предпринимательском часе, состоявшемся в Октябрьском районе города, озвучили идею реконструкции одного из торговых объектов. Планируется, что эта работа будет проведена в рамках подготовки к 450-летию Уфы.
По информации уфимской мэрии, реконструировать планируется торгово-сервисный центр «Гагаринский». В администрации Октябрьского района 14 октября состоялось совещание, на котором обсуждали все детали предстоящей работы.
Разработана концепция, которая охватит и эстетическую, и функциональную составляющие. Кроме того, планируется благоустроить и прилегающую территорию.