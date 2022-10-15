Предприятие из Башкирии отправило более 30 тыс. пар перчаток участникам СВО

Более 30 тысяч пар перчаток на передовую. Мелеузовское производственное предприятие ООО «Ликом» сформировало гуманитарную помощь для солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Компания является лидером среди отечественных разработчиков, производителей и поставщиков профессиональных средств индивидуальной защиты рук. Продукция предприятия широко используется в условиях Крайнего Севера, так как обеспечивает защиту даже в суровых климатических условиях. Теперь мелеузовские перчатки будут согревать руки наших бойцов, выполняющих свой воинский долг.

В связи с обращением Министерства промышленности мы отгрузили 30 400 пар перчаток для нужд военных. Полушерстяные перчатки и перчатки с защитным полимерным покрытием.

Лариса Кочеткова, директор предприятия
Фото №1 - Предприятие из Башкирии отправило более 30 тыс. пар перчаток участникам СВО
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