Предприятие из Башкирии отправило более 30 тыс. пар перчаток участникам СВО

Более 30 тысяч пар перчаток на передовую. Мелеузовское производственное предприятие ООО «Ликом» сформировало гуманитарную помощь для солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Компания является лидером среди отечественных разработчиков, производителей и поставщиков профессиональных средств индивидуальной защиты рук. Продукция предприятия широко используется в условиях Крайнего Севера, так как обеспечивает защиту даже в суровых климатических условиях. Теперь мелеузовские перчатки будут согревать руки наших бойцов, выполняющих свой воинский долг.