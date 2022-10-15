В Октябрьском показали, как реализуется программа «Башкирские дворики»

В городе Октябрьском власти благоустроили ещё одну дворовую территорию. К работам строители подошли комплексно. Сразу несколько придомовых площадок объединили в один совместный проект. Там, где когда-то были пустыри, теперь установлены различные тематические зоны, которые интересны для жителей всех возрастов.
В зоне спортивных тренажеров, где, казалось бы, место молодым, все чаще можно заметить пенсионеров. Николаю Силантьеву аж 85. То и дело, выходя во двор, мужчина не упускает возможности потренироваться. После нескольких занятий, говорит, и чувствовать себя стал лучше.
Собственную программу составила для себя и другая жительница двора Галина Соловьева.
По соседству – хоккейная коробка, на которой учащиеся спортшколы уже организовали баскетбольные баталии. Летом здесь можно будет поиграть и в футбол. Следом начинается зона для детей с качелями и каруселями.
К благоустройству территории по программе «Башкирские дворики» власти подошли комплексно. На придомовых участках также организовали парковочные места, заасфальтировали дороги и тротуары, обновили освещение. Там, где прежде выкорчевали старые деревья, посадили новые.
В этом году программа «Башкирские дворики» в Октябрьском охватила достаточно большую площадь, включающую 6 домов. И возле каждого – своя тематическая зона. Сейчас городские власти уже строят планы на последующие годы.
То, как скоро рабочие возьмутся за благоустройство того или иного двора, во многом зависит от самих жителей. Ведь именно они должны взять инициативу в свои руки и подать заявку на участие. Они же контролируют ход выполнения работ. Ну а по завершении основная задача каждого – сохранить обновленный двор в целости и сохранности.