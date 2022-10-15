В Октябрьском показали, как реализуется программа «Башкирские дворики»

В городе Октябрьском власти благоустроили ещё одну дворовую территорию. К работам строители подошли комплексно. Сразу несколько придомовых площадок объединили в один совместный проект. Там, где когда-то были пустыри, теперь установлены различные тематические зоны, которые интересны для жителей всех возрастов.

В зоне спортивных тренажеров, где, казалось бы, место молодым, все чаще можно заметить пенсионеров. Николаю Силантьеву аж 85. То и дело, выходя во двор, мужчина не упускает возможности потренироваться. После нескольких занятий, говорит, и чувствовать себя стал лучше.

У меня поясница болела, и ноги болят, я 2-3 дня походил на эти тренажеры, у меня прошло. Помогло. Утром и вечером прихожу. Николай Силантьев

Собственную программу составила для себя и другая жительница двора Галина Соловьева.

Как мусор выношу, так обязательно захожу сюда, каждый день стараюсь. Я еще молодая. Галина Соловьева

По соседству – хоккейная коробка, на которой учащиеся спортшколы уже организовали баскетбольные баталии. Летом здесь можно будет поиграть и в футбол. Следом начинается зона для детей с качелями и каруселями.

К благоустройству территории по программе «Башкирские дворики» власти подошли комплексно. На придомовых участках также организовали парковочные места, заасфальтировали дороги и тротуары, обновили освещение. Там, где прежде выкорчевали старые деревья, посадили новые.

В этом году программа «Башкирские дворики» в Октябрьском охватила достаточно большую площадь, включающую 6 домов. И возле каждого – своя тематическая зона. Сейчас городские власти уже строят планы на последующие годы.