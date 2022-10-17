Жители Башкирии смогут увидеть яркие «падающие звезды»

Ориониды быстрые и в среднем не очень яркие белые метеоры, но встречаются и более яркие. Они часто оставляют следы, видимые в течение долгого времени. Наиболее подходящее время для наблюдений звездопада – с полуночи и до рассвета. Тогда созвездие Ориона достаточно высоко поднимается над горизонтом. В этом году наблюдению максимума Орионид Луна почти не помешает, будучи в фазе вблизи новолуния, она взойдет под утро 22 октября в 03:33.