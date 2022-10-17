Волонтеры из Октябрьского рассказали, как помогают семьям мобилизованных

Нянчатся с ребенком, выносят мусор, приносят продукты. Волонтеры из Октябрьского рассказали, какую помощь они оказывают семьям мобилизованных военнослужащих.
Эта работа началась одновременно с отправкой мужчин категории запаса на военные сборы. Неравнодушные порой сами сообщают о тех или иных трудностях, с которыми сталкиваются близкие солдат. В офис штаба предприниматели и простые жители несут продукты, из которых затем формируются комплекты для доставки в семьи. Многие волонтеры уже имеют опыт оказания помощи малоимущим в период пандемии. Сейчас, по словам координаторов, ведется аналогичная работа. Если кто-то из семей мобилизованных нуждается в какой-либо поддержке, они могут позвонить на телефон колл-центра: 8 (347) 674 -32-38; 8 (937) 846-02-75.