Волонтеры из Октябрьского рассказали, как помогают семьям мобилизованных

С телефоном я прощаюсь только вечером, когда мы ложимся спать. Записываем любой звонок, отрабатываем. На неделе выносили строительный мусор, помогали привезти вещи мобилизованных – что угодно. У нас есть ребята, которые готовы оказать помощь в мелком ремонте дома, заменить розетку, поменять смеситель.

Юлия Функ, координатор волонтерского штаба им. М. Шаймуратова в г. Октябрьском