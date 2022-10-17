Антимонопольная служба Башкирии выявила нарушения в закупке оборудования для больницы

В Башкирии УФАС выявило нарушение в закупке оборудования в новую детскую поликлинику. Стоимость контракта был свыше 44 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты антимонопольной службы рассмотрели жалобу ООО «Вентмонтаж» на закупку управления капстроительства Башкирии. Ведомство проводило аукцион на поставку вентиляционного оборудования для строящейся детской поликлиники в Баймаке.

При проверке было установлено, что в требованиях заказчика были указаны несуществующие параметры вентиляционного оборудования. Данный факт противоречит закону о контрактах.