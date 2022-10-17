В Башкирии военторги подняли цены на некоторые позиции

Поставщики военной экипировки не справляются со спросом. В магазинах не хватает наколенников и налокотников. А вот цены предприниматели поднимают не на все позиции. Где-то подорожали перчатки, а где-то подешевели фляги.

Продавцы в военторгах пытаются держать оборону, но цена на товар зависит не только от них. Стоимость у поставщиков меняется от партии к партии.

Не хватает налокотников, наколенников. У оптовиков они есть в продаже, но выросли закупочные цены, и мы не готовы брать у них. Владислав Назаров, директор магазина

Времени на подготовку немного. Ильшату Хаммадиярову сообщили, что уже на следующий день забирают на учения. Объехали несколько магазинов в поисках, где лучше и дешевле.

Охотятся за экипировкой и в магазинах для охоты и рыболовства. Уловом здесь стали рюкзаки большого и тактического размера.