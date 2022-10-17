В Башкирии показали, как обустраивают дороги к садовым товариществам

Новая жизнь, можно сказать, более чем для 40 СНТ, потому что когда откроется Восточный выезд, будет проезд под мостом восточным и соединит уже с Верхним Дудкино, а там уже 36 СНТ. То есть если ехать в объезд Елкибаево, то это 23 км, а здесь уже 9 км – разница наглядная. Эту дорогу ждут не только эти 15 СНТ, которые на протяженности самой дороги, но и те, которые в Верхнем Дудкино.

Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан, член рабочей группы аппарата правительства по взаимодействию с садоводами