В Башкирии показали, как обустраивают дороги к садовым товариществам

В республике полным ходом идет обустройство подъездных путей к садовым товариществам. 50 млн рублей поддержки республиканских властей позволят привести в порядок в этом году дороги, ведущие к 77 СНТ. Решение о финансовой поддержке огородничества глава Башкортостана Радий Хабиров принял в апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод». И садоводам теперь добираться к своим участкам станет  комфортнее. 

Условный знак рукой, и водитель КАМАЗа останавливает выгрузку и проезжает дальше. Таким образом щебень распределяют на несколько частей вдоль обустраиваемой дороги. А дальше уже работа грейдера. Он разравнивает строительный материал. На этом участке дороги уже завершается укладка второго слоя щебня. Остается дело только за катком.

Толщину соблюдаем. Щебень, как видите, фракции 40-70. Толщина будет 20 см. На объекте работает 8-12 человек и 6 единиц техники.

Рубен Гулеян, заместитель директора строительной компании
Фото №1 - В Башкирии показали, как обустраивают дороги к садовым товариществам

В порядок приведут 8,5 км дороги, ведущей к 15 садовым товариществам – от Восточного выезда до поселка Карпово. А тут уже рядом и трасса М-5, и Нагаевское шоссе. Рабочие рассказывают, что, когда приступили к работе в сентябре, порой приходилось помогать застрявшим в непогоду машинам. Уже совсем скоро таких историй здесь не будет, уверены садоводы.

Вы даже не представляете, насколько мы рады, что эта дорога будет функционировать. Мы настолько намучены, столько лет прозябали без этой дороги.

Алина Ямалиева, садовод

Мы раньше здесь когда ездили, кое-как здесь пройдешь. Сейчас дорогу сделают, и на машине хорошо ехать будет, и пешком. Раньше пешком ходили.

Александр Попов, садовод

Приобрели небольшую машинешку, ездим. Такая была дорога, всю машину разбомбили, а сейчас вот рады, что делают дорогу.

Лилия Кузьмина, садовод

Щебеночная дорога даст возможность быстро и с комфортом добираться до участков. В апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод», дорожный вопрос был одним из самых главных. Глава республики Радий Хабиров дал поручение выделить 50 млн рублей в этом году, чтобы привести в порядок подъездные пути. Конкретно эта дорога будет иметь большое значение.

БАШКОРТТАР-БСТ

Новая жизнь, можно сказать, более чем для 40 СНТ, потому что когда откроется Восточный выезд, будет проезд под мостом восточным и соединит уже с Верхним Дудкино, а там уже 36 СНТ. То есть если ехать в объезд Елкибаево, то это 23 км, а здесь уже 9 км – разница наглядная. Эту дорогу ждут не только эти 15 СНТ, которые на протяженности самой дороги, но и те, которые в Верхнем Дудкино.

Наталья Овчинникова, руководитель Ассоциации садоводов Республики Башкортостан, член рабочей группы аппарата правительства по взаимодействию с садоводами

По контракту сдать подъездную дорогу к садам от Карпово до Восточного выезда должны в середине ноября. Однако рабочие уверяют: справятся раньше срока, ведь 2/3 всех работ уже сделано.

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