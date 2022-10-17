В Башкирии показали, как обустраивают дороги к садовым товариществам

В республике полным ходом идет обустройство подъездных путей к садовым товариществам. 50 млн рублей поддержки республиканских властей позволят привести в порядок в этом году дороги, ведущие к 77 СНТ. Решение о финансовой поддержке огородничества глава Башкортостана Радий Хабиров принял в апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод». И садоводам теперь добираться к своим участкам станет комфортнее.
Условный знак рукой, и водитель КАМАЗа останавливает выгрузку и проезжает дальше. Таким образом щебень распределяют на несколько частей вдоль обустраиваемой дороги. А дальше уже работа грейдера. Он разравнивает строительный материал. На этом участке дороги уже завершается укладка второго слоя щебня. Остается дело только за катком.
В порядок приведут 8,5 км дороги, ведущей к 15 садовым товариществам – от Восточного выезда до поселка Карпово. А тут уже рядом и трасса М-5, и Нагаевское шоссе. Рабочие рассказывают, что, когда приступили к работе в сентябре, порой приходилось помогать застрявшим в непогоду машинам. Уже совсем скоро таких историй здесь не будет, уверены садоводы.
Щебеночная дорога даст возможность быстро и с комфортом добираться до участков. В апреле, во время республиканского форума «SMART-Садовод», дорожный вопрос был одним из самых главных. Глава республики Радий Хабиров дал поручение выделить 50 млн рублей в этом году, чтобы привести в порядок подъездные пути. Конкретно эта дорога будет иметь большое значение.
По контракту сдать подъездную дорогу к садам от Карпово до Восточного выезда должны в середине ноября. Однако рабочие уверяют: справятся раньше срока, ведь 2/3 всех работ уже сделано.