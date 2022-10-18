Жители Башкирии увидят частное солнечное затмение

Оно будет частным, а замечательно оно будет тем, что в отличие от затмений, которые мы наблюдали в последние годы, предстоящее затмение будет иметь очень большую фазу — 0,81. То есть во время максимума затмения Луна закроет собой 0,81 часть солнечного диска! И это будет заметно: средь бела дня наступит вечер, солнечный день вдруг станет не таким ярким, все вокруг будет выглядеть чуточку таинственно в необычном приглушенном солнечном свете.

Уфимский планетарий