Жители Башкирии увидят частное солнечное затмение

Жители Башкирии смогут стать свидетелями яркого астрономического явления. 25 октября произойдёт частное солнечное затмение. Это событие станет главным космическим явлением в этом году.

Фото №1 - Жители Башкирии увидят частное солнечное затмение

Оно будет частным, а замечательно оно будет тем, что в отличие от затмений, которые мы наблюдали в последние годы, предстоящее затмение будет иметь очень большую фазу — 0,81. То есть во время максимума затмения Луна закроет собой 0,81 часть солнечного диска! И это будет заметно: средь бела дня наступит вечер, солнечный день вдруг станет не таким ярким, все вокруг будет выглядеть чуточку таинственно в необычном приглушенном солнечном свете.

Уфимский планетарий 

В Уфе затмение начнется в 14:44 по уфимскому времени: Луна начнет наползать на Солнце и с правой стороны солнечного диска появится маленькая черная щербинка. Максимум затмения наступит в 15:59, когда Луна закроет собой 0,81 часть солнечного диска. После этого Луна начнет сползать с Солнца и в 17:09 затмение закончится. Весь процесс будет продолжаться 2 часа 25 минут.

Отдельно специалисты Уфимского планетария добавили, что люди не смогут увидеть солнечное затмение в течение следующих 8 лет.

Фото: Уфимский планетарий.

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