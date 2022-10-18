Жители Башкирии увидят частное солнечное затмение

Жители Башкирии смогут стать свидетелями яркого астрономического явления. 25 октября произойдёт частное солнечное затмение. Это событие станет главным космическим явлением в этом году.
В Уфе затмение начнется в 14:44 по уфимскому времени: Луна начнет наползать на Солнце и с правой стороны солнечного диска появится маленькая черная щербинка. Максимум затмения наступит в 15:59, когда Луна закроет собой 0,81 часть солнечного диска. После этого Луна начнет сползать с Солнца и в 17:09 затмение закончится. Весь процесс будет продолжаться 2 часа 25 минут.
Отдельно специалисты Уфимского планетария добавили, что люди не смогут увидеть солнечное затмение в течение следующих 8 лет.
Фото: Уфимский планетарий.