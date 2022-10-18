Из Башкирии в Казань отправят гумконвой для мобилизованных

Второй гуманитарный конвой для мобилизованных из Благовещенского района отправится в Казань сегодня ночью. Телефоны, плащи, фонари – волонтеры одного из крупных предприятий собрали рюкзаки для военнослужащих.

Набор мобилизованного состоит из 16 предметов – вещи необходимы солдатам в полевых условиях. С выбором наполнения помогли профессиональные туристы. По опыту прошлого гуманитарного конвоя волонтеры решили собрать помощь адресно: для каждого военнослужащего приготовили один рюкзак.

Помимо помощи, что отправляем завтра, наша компания выплачивает 70 тысяч рублей. И за всеми мобилизованными сотрудниками сохраняется рабочее место.

Анна Зиннатова, волонтер

Из  Благовещенского районы мобилизовали более 120 мужчин. Каждое предприятие адресно помогает своим сотрудникам.

Для всех мы централизованно закупаем спальные мешки, средства связи, навигаторы, квадрокоптеры. Я думаю, наши бойцы будут обеспечены.

Олег Голов, глава администрации Благовещенского района
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