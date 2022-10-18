Из Башкирии в Казань отправят гумконвой для мобилизованных

Второй гуманитарный конвой для мобилизованных из Благовещенского района отправится в Казань сегодня ночью. Телефоны, плащи, фонари – волонтеры одного из крупных предприятий собрали рюкзаки для военнослужащих.
Набор мобилизованного состоит из 16 предметов – вещи необходимы солдатам в полевых условиях. С выбором наполнения помогли профессиональные туристы. По опыту прошлого гуманитарного конвоя волонтеры решили собрать помощь адресно: для каждого военнослужащего приготовили один рюкзак.
Из Благовещенского районы мобилизовали более 120 мужчин. Каждое предприятие адресно помогает своим сотрудникам.