Из Башкирии в Казань отправят гумконвой для мобилизованных

Второй гуманитарный конвой для мобилизованных из Благовещенского района отправится в Казань сегодня ночью. Телефоны, плащи, фонари – волонтеры одного из крупных предприятий собрали рюкзаки для военнослужащих.

Набор мобилизованного состоит из 16 предметов – вещи необходимы солдатам в полевых условиях. С выбором наполнения помогли профессиональные туристы. По опыту прошлого гуманитарного конвоя волонтеры решили собрать помощь адресно: для каждого военнослужащего приготовили один рюкзак.

Помимо помощи, что отправляем завтра, наша компания выплачивает 70 тысяч рублей. И за всеми мобилизованными сотрудниками сохраняется рабочее место. Анна Зиннатова, волонтер

Из Благовещенского районы мобилизовали более 120 мужчин. Каждое предприятие адресно помогает своим сотрудникам.