В Башкирии запустили движение по новому участку трассы М-5

Почти 7,5 км шестиполосной дороги и полноценная транспортная развязка. В Туймазинском районе сегодня запустили движение на одном из обновленных участков федеральной трассы М-5.

Пропускная способность после сдачи объекта в эксплуатацию увеличилась с 14 тысяч до 43 тысяч автомобилей в сутки. Построенная развязка позволит также без повышенного риска для жизни пересекать трассу жителям населённых пунктов Кандры и Сайраново. Транзитный транспорт в сторону Москвы или Челябинска при этом сможет безопасно и не сбавляя скорости проезжать этот участок дороги.