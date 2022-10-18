В Башкирии запустили движение по новому участку трассы М-5

Почти 7,5 км шестиполосной дороги и полноценная транспортная развязка. В Туймазинском районе сегодня запустили движение на одном из обновленных участков федеральной трассы М-5.

Пропускная способность после сдачи объекта в эксплуатацию увеличилась с 14 тысяч до 43 тысяч автомобилей в сутки. Построенная развязка позволит также без повышенного риска для жизни пересекать трассу жителям населённых пунктов Кандры и Сайраново. Транзитный транспорт в сторону Москвы или Челябинска при этом сможет безопасно и не сбавляя скорости проезжать этот участок дороги.

 Введен в эксплуатацию первый участок в рамках модернизации комплексной системы России по расширению автомобильных дорог. Такое указание было получено правительством в 2018 году от президента, в 2019  году были выполнены проектные работы. С 2020 года по сегодняшний день реализован первый объект.

Александр Михайлов, и.о начальника управления федеральных дорог «Приуралье»
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