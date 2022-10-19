В Башкирии от отравлений умерли 396 человек

В Башкирии за 9 месяцев 2022 года от отравлений скончались 396 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что количество смертельных исходов по сравнению с тем же периодом в 2021 году выросло на 202 случая. Всего зафиксировано 2009 случаев отравлений химической этиологии.
В 60,5% случаев жители Башкирии получали острые отравления из-за этилового спирта. Показатель отравлений алкоголем в сравнении с прошлым годом – с 19,1 до 23,1 на 100 тысяч населения.
В городах Октябрьский и Стерлитамак показатель в 4,4 раза превышает республиканский. Всего от отравлений спиртом погибли 107 человек. Это на 29 меньше, чем годом ранее. Лидерами антирейтинга смертности стали: Уфа (28 смертей), Нефтекамск (7), Стерлитамак (3).
Также в Башкирии за прошедшие 9 месяцев 340 человек отравились лекарствами, 203 наркотиками, 128 окисью углерода.