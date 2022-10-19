В Башкирии от отравлений умерли 396 человек

В городах Октябрьский и Стерлитамак показатель в 4,4 раза превышает республиканский. Всего от отравлений спиртом погибли 107 человек. Это на 29 меньше, чем годом ранее. Лидерами антирейтинга смертности стали: Уфа (28 смертей), Нефтекамск (7), Стерлитамак (3).