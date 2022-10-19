В Башкирии приступили к реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга»

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков в режиме видеосвязи провели совещание по вопросам строительства и реконструкции республиканского участка трассы М-7. Он станет частью будущей скоростной магистрали М-12 Москва-Екатеринбург.
Новый участок трассы М-7 протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Глава Башкортостана отметил готовность региона к реализации этого масштабного и значимого для республики проекта.