В Башкирии вводят уровень базовой готовности

Сегодня, 19 октября, Президент России подписал указ о введении военного режима в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В других районах введены разные уровни реагирования.
В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях — средний уровень реагирования.
На остальных территориях Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.
В остальных регионах России, в том числе в Башкирии, вводится уровень базовой готовности. В частности, главы этих регионов осуществляют:
— полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей войск и нужд населения;
— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.