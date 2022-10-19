Жители Уфы через суд пытаются не позволить застройщику возвести 27-этажную высотку

С застройщиком проведен ряд совещаний, в частности, было рекомендовано проработать комплексное развитие территорий в рамках проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Зайнаб Биишевой, Армавирской, Пугачева и Авторемонтной. В том числе проработать вопрос обеспеченности социальной и транспортной инфраструктурой. Сейчас застройщиком ведется разработка проекта межевания и планировки территории.

Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы