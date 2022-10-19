Жители Уфы через суд пытаются не позволить застройщику возвести 27-этажную высотку

27 этажей вместо шести. Уфимский застройщик не оставляет попыток возвести многоэтажку, вопреки воле республиканских властей и протесту жителей. Сегодня в Верховном суде прошло апелляционное заседание. Строительная компания вместе с чиновниками из мэрии пыталась обжаловать ранее вынесенное решение Фемиды об отказе в предоставлении земельного участка. Там  располагается детская площадка, которую девелопер намерен был взять под нужды своего жилого комплекса. На чью сторону встал суд и что же все-таки не устраивает жильцов ближайших домов?

Большая нагрузка на землю, карстовые провалы и вдобавок пологая местность. Жители уверены: строить на такой площадке опасно как для потенциальных новоселов, так и владельцев уже существующих домов. Это подтверждают и ранее выданные экспертизы, что, однако, не повлияло на планы застройщика. Который к тому же оформил в аренду и соседний участок, где находится местная детская площадка.

Еще в прошлом году ситуацией  вокруг ЖК «Вершинин» возмутился глава республики, который поручил чиновникам приостановить стройку, а девелоперу – не выходить за рамки нормативов в 6 этажей. Разрешение было отозвано, однако застройщик – строительный трест «Девелопмент» – смог обжаловать это решение в суде.

То есть получается, чтобы построить дом, строителям было необходимо найти территорию для детской площадки и для парковок. Так как дом они вписывают по границам территории, которая им принадлежит, детскую площадку они решили захватить нашу. А для парковок – территорию муниципальных земель.

Роман Даянов, местный житель
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Возобновить строительство без этих земель невозможно. В районном суде жильцам удалось отвоевать придомовую территорию и муниципальный участок, на котором рассчитывали построить парковку. Однако застройщик подал апелляцию, которую сегодня рассмотрели в верховной инстанции. Суд, ознакомившись с доводами сторон, оставил решение без изменений, то есть разрешение на пользование земель признать недействительным.

УЗИО передало застройщику данные участки под парковки, а по постановлению правительства эти участки могут быть переданы только под размещение элементов благоустройства, а не парковки. И администрация не могла распоряжаться земельным участком, который расположен в собственности жильцов соседних домов как общей собственности жильцов МКД.

Елена Субботина, представитель жильцов, юрист компании «Барристер»

Еще одна сторона конфликта – управление земельных и имущественных отношений столицы. Антимонопольная служба предписала чиновникам вернуть застройщику ранее отозванные разрешения. А потому на суде представители администрации были вынуждены выступить в поддержку девелопера. В мэрии отметили, что пытаются найти компромисс.

Пенальти

С застройщиком проведен ряд совещаний, в частности, было рекомендовано проработать комплексное развитие территорий в рамках проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Зайнаб Биишевой,  Армавирской, Пугачева и Авторемонтной. В том числе проработать вопрос обеспеченности социальной и транспортной инфраструктурой. Сейчас застройщиком ведется разработка проекта межевания и планировки территории.

Лариса Салихова, заместитель начальника управления по взаимодействию со СМИ – пресс-службы администрации г. Уфы

Представитель застройщика комментировать ситуацию отказался.  Пока говорить об окончательной победе какой-либо из сторон рано. На очереди еще одна апелляция, на этот раз в Челябинске. Суд должен решить, быть 27-этажной высотке или не быть.

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