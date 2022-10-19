Жители Уфы через суд пытаются не позволить застройщику возвести 27-этажную высотку

27 этажей вместо шести. Уфимский застройщик не оставляет попыток возвести многоэтажку, вопреки воле республиканских властей и протесту жителей. Сегодня в Верховном суде прошло апелляционное заседание. Строительная компания вместе с чиновниками из мэрии пыталась обжаловать ранее вынесенное решение Фемиды об отказе в предоставлении земельного участка. Там располагается детская площадка, которую девелопер намерен был взять под нужды своего жилого комплекса. На чью сторону встал суд и что же все-таки не устраивает жильцов ближайших домов?
Большая нагрузка на землю, карстовые провалы и вдобавок пологая местность. Жители уверены: строить на такой площадке опасно как для потенциальных новоселов, так и владельцев уже существующих домов. Это подтверждают и ранее выданные экспертизы, что, однако, не повлияло на планы застройщика. Который к тому же оформил в аренду и соседний участок, где находится местная детская площадка.
Еще в прошлом году ситуацией вокруг ЖК «Вершинин» возмутился глава республики, который поручил чиновникам приостановить стройку, а девелоперу – не выходить за рамки нормативов в 6 этажей. Разрешение было отозвано, однако застройщик – строительный трест «Девелопмент» – смог обжаловать это решение в суде.
Возобновить строительство без этих земель невозможно. В районном суде жильцам удалось отвоевать придомовую территорию и муниципальный участок, на котором рассчитывали построить парковку. Однако застройщик подал апелляцию, которую сегодня рассмотрели в верховной инстанции. Суд, ознакомившись с доводами сторон, оставил решение без изменений, то есть разрешение на пользование земель признать недействительным.
Еще одна сторона конфликта – управление земельных и имущественных отношений столицы. Антимонопольная служба предписала чиновникам вернуть застройщику ранее отозванные разрешения. А потому на суде представители администрации были вынуждены выступить в поддержку девелопера. В мэрии отметили, что пытаются найти компромисс.
Представитель застройщика комментировать ситуацию отказался. Пока говорить об окончательной победе какой-либо из сторон рано. На очереди еще одна апелляция, на этот раз в Челябинске. Суд должен решить, быть 27-этажной высотке или не быть.