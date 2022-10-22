В Башкирии мобилизованным будут выдавать сертификаты в санатории

В Башкирии мобилизованным гражданам планируют выдавать сертификаты на оздоровление в местных санаториях. Порядок предоставления этих сертификатов разработали в Минземимуществе РБ, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Фото №1 - В Башкирии мобилизованным будут выдавать сертификаты в санатории

Номинал сертификата, по словам министра земельных и имущественных отношений РБ Натальи Полянской, будет рассчитываться из средней стоимости одного дня пребывания в санаториях. Сегодня эта сумма равна свыше четырех тысяч рублей.

Планируется, что сумма не должна будет превышать 61,6 тыс. рублей. Продолжительность лечения – 2 недели. Отбором организаций будет заниматься наше ведомство. Здравницы при этом должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений РБ

Сертификат будет предоставляться в течение года после окончания периода мобилизации. Средства на эти цели компенсируют из бюджета Башкирии.

Чтобы получить сертификат гражданам будет нужно подать заявление в МФЦ. Если бюджетные лимиты будут достигнуты, то получение сертификата можно будет перенести на следующий год. Срок действия самого сертификата составляет один год. Данная мера поддержки введена в рамках реализации утвержденного Главой республики плана помощи участникам спецоперации.

Пресс-служба Правительства РБ
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями