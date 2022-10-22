В Башкирии мобилизованным будут выдавать сертификаты в санатории

Чтобы получить сертификат гражданам будет нужно подать заявление в МФЦ. Если бюджетные лимиты будут достигнуты, то получение сертификата можно будет перенести на следующий год. Срок действия самого сертификата составляет один год. Данная мера поддержки введена в рамках реализации утвержденного Главой республики плана помощи участникам спецоперации.

Пресс-служба Правительства РБ