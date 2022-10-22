В Башкирии мобилизованным будут выдавать сертификаты в санатории
В Башкирии мобилизованным гражданам планируют выдавать
сертификаты на оздоровление в местных санаториях. Порядок предоставления этих
сертификатов разработали в Минземимуществе РБ, сообщает пресс-служба
регионального Правительства.
Номинал сертификата, по словам министра земельных и
имущественных отношений РБ Натальи Полянской, будет рассчитываться из средней
стоимости одного дня пребывания в санаториях. Сегодня эта сумма равна свыше
четырех тысяч рублей.
Планируется, что сумма не должна будет превышать 61,6 тыс.
рублей. Продолжительность лечения – 2 недели. Отбором организаций будет
заниматься наше ведомство. Здравницы при этом должны иметь лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений РБ
Сертификат будет предоставляться в течение года после
окончания периода мобилизации. Средства на эти цели компенсируют из бюджета
Башкирии.
Чтобы получить сертификат гражданам будет нужно подать
заявление в МФЦ. Если бюджетные лимиты будут достигнуты, то получение
сертификата можно будет перенести на следующий год. Срок действия самого
сертификата составляет один год. Данная мера поддержки введена в рамках
реализации утвержденного Главой республики плана помощи участникам
спецоперации.